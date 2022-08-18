В Башкирии изуродовали очередной военный памятник

В Стерлитамаке неизвестные испортили недавно установленную в городе скульптуру десантника. Об этом сообщил в соцсетях ситименеджер Рустем Газизов.
Так, по словам мэра, памятник был установлен всего две недели назад, причём его установкой занимались ветеранские общественные организации. Сообщается, что от действий вандалов пострадала одна из деталей скульптуры — с оружия в руках десантника неизвестные сорвали каменное покрытие.
Газизов отмечает, что для нанесения подобного рода ущерба нужно приложить определённые усилия, однако, как сам заметил градоначальник, «ломать не строить». Материалы дела в настоящее время направлены в полицию.
Напомним, ранее в в Ишимбае мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил погром в парке Победы. По неизвестным причинам мужчина набросился на установленные в парке гранитные плиты с высеченными на них именами участников Великой Отечественной войны. Мужчину был взят под стражу, а ход дела взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.
Также ранее в Белорецке подросток разрисовал киоск — его быстро удалось найти по камерам наблюдения. Впоследствии мэр города предложил юному граффитисту работу в местной компании, занимающейся малярными работами, отметив, что подросток мог бы заработать деньги и не слоняться по городу, причиняя ущерб муниципальной собственности.