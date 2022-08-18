В Башкирии изуродовали очередной военный памятник

Напомним, ранее в в Ишимбае мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил погром в парке Победы. По неизвестным причинам мужчина набросился на установленные в парке гранитные плиты с высеченными на них именами участников Великой Отечественной войны. Мужчину был взят под стражу, а ход дела взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.