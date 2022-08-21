В Башкирии решили установить памятник бэлешу за 400 тысяч рублей

О необычном арт-объекте рассказали в Общественной палате Башкирии. Известно, что в ближайшее время бэлеш за 400 тысяч появится на центральной площади Буздяка. Об этом сообщает «РБК».
Известно, что половина этой суммы будет оплачена за счет средств гранта, а остальную часть оплатит изготовитель.
Автором проекта является директор Национально-культурной автономии татар Башкирии Альбина Халиуллина, подготовил макет заслуженный художник РБ Вариль Шайхетдинов, а изготовил бэлеш мастер Ильгам Багдануров.
Ранее стало известно, что в Кумертау создадут аллею из белых роз в память о солисте группы "Ласковый май" Юрии Шатунове.