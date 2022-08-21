В Башкирии полиция выявила факт незаконной вырубки деревьев

Известно, что факт незаконной вырубки выявил отдел МВД по Гафурийскому району. Полиция установила, что деревья вырубил 46-летний местный житель, который приехал в лес с целью заготовить дрова и привезти их на свой участок. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчины машину и бензопилы, которые использовались в злоумышленных целях. По факту незаконной вырубки возбуждено уголовное дело.