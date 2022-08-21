В Башкирии грибник нашел взрывоопасный заряд

В Архангельском районе Башкирии местный житель собирал грибы и обнаружил подозрительный предмет в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.
Мужчина сообщил о находке в экстренные службы, после чего приехали саперы ОМОН. Оказалось, что это скважинно-шпуровой заряд ЗС-40, который используют при подрыве взрывчатых веществ во время геофизических работ.
Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, как потенциально опасный предмет оказался в сельской местности.
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