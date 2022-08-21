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В Башкирии грибник нашел взрывоопасный заряд

21 августа 06:17
Фото: 1MI
Потенциально опасное устройство исследовали саперы ОМОН. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по республике.

В Архангельском районе Башкирии местный житель собирал грибы и обнаружил подозрительный предмет в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.

Мужчина сообщил о находке в экстренные службы, после чего приехали саперы ОМОН. Оказалось, что это скважинно-шпуровой заряд ЗС-40, который используют при подрыве взрывчатых веществ во время геофизических работ.

Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, как потенциально опасный предмет оказался в сельской местности.

Ранее мы писали о том, что в Башкирии на садовом участке обнаружили 107-мм минометную мину времен Великой Отечественной войны.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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