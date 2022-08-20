В Башкирии с помощью гранта реализуют проект по развитию сельского туризма

— Наши фермеры и сельхозкооперативы развивают самые разные направления сельского хозяйства. Прежде всего, это, конечно, производство крафтовой, органически чистой и эксклюзивной продукции, — отметил заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. — Естественно, развивая такие направления, как производство кумыса, мясных деликатесов и других, можно параллельно осваивать и агротуризм в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Самые коммуникабельные из башкирских агробизнесменов это уже делают.