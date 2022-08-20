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В Башкирии проходит догазификация населенных пунктов

20 августа 13:43
Фото: 1MI
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» проводится догазификация населенных пунктов Татышлинского района

Весной прошлого года президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию, потребовал бесплатно подводить газ к земельным участкам россиян. В начале лета Госдума приняла соответствующий закон, и он вступил в силу. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, и до границы участка газ местному жителю обязаны подвести за счет государства. Потребитель оплачивает прокладку газовой трубы от границ своего участка к дому и газовое оборудование (котел, водонагреватель, трубы, плита, счетчики и т.д).

Если раньше стоимость подключения сильно зависела от сложности работ и удаленности участка, и сумма для многих семей была неподъемной, то теперь эти затраты берут на себя газораспределительные организации.

Активно эта программа работает и в Татышлинском районе Башкирии. Процент догазификации жилых домов составляет 52,8%. В этом районе с конца 2019 года льготникам выдают сертификаты на газификацию дома. Сертификатом можно оплатить проект газификации, строительно-монтажные работы, поставку и монтаж газового оборудования: плиты, котла, колонки, газового счетчика, сигнализатора загазованности.

В 2022 году на территории Татышлинского района принято на догазификацию и переведено с технического присоединения 216 заявок, из них пущено 42 жилых дома. Всего по федеральной программе догазификации по району планируется построить и сдать в эксплуатацию 12,4 км газораспределительных сетей. Реализация программы позволит газифицировать 146 жилых домов и соответственно увеличить количество вводимого жилья, что и является одним из ключевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда».

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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