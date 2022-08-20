В Башкирии проходит догазификация населенных пунктов

Весной прошлого года президент РФ Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию, потребовал бесплатно подводить газ к земельным участкам россиян. В начале лета Госдума приняла соответствующий закон, и он вступил в силу. Теперь от газовой трубы, которая проложена в населенный пункт, и до границы участка газ местному жителю обязаны подвести за счет государства. Потребитель оплачивает прокладку газовой трубы от границ своего участка к дому и газовое оборудование (котел, водонагреватель, трубы, плита, счетчики и т.д).