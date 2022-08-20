Мысль в сторону означает побег: почему инакомыслящих в России наказывают жестче убийц

Правозащитники считают, что выбор меры пресечения зачастую слабо согласуется с реальностью, при этом арест сегодня — это инструмент ведения следствия: давление на обвиняемого — единственный вариант работы органов следствия. Юристы отмечают, что законодательство России трансформировалось в плане гуманизации уголовного наказания — это делается для разгрузки тюрем и СИЗО, которые при этом наполнены людьми, которые не опасны для общества. При этом по таким статьям как «убийство» не только проще дожидаться приговора на свободе, но и больше шансов получить оправдание, чем по ненасильственным статьям.