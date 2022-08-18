В Башкирии водителей начнут штрафовать за непристёгнутые ремни и телефонные разговоры

Сообщается, что в случае выявления подобных нарушений собственник автомобиля получит штраф — 1 тысяча рублей за непристегнутый ремень и 1,5 тысячи рублей за телефон. В ведомстве подчёркивают, что во время движения автомобиля все находящиеся в его салоне лица обязательно должны быть пристёгнуты ремнями безопасности.