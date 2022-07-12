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Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов назвал самую опасную дорогу в республике

12 июля 14:59
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Только в этом году на дороге Уфа-Бирск-Янаул погибли 15 человек, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов в ходе оперативного совещания в правительстве республики заявил о необходимости решить проблему с большим количеством инцидентов с летальным исходом на дороге Уфа-Бирск-Янаул.

Как сообщил глава ведомства, смертельные ДТП случаются на этой дороге постоянно. Так, согласно данным, озвученным Севастьяновым, только в этом году здесь погибло 15 человек. Всего же в период с 2017 по 2021 «опасная дорога» унесла жизни 91 человека.

В свою очередь, на заявление Владимира Севастьянова отреагировал глава региона Радий Хабиров, выступивший с предложением провести в ближайшем времени транспортный час, в рамках которого будет рассмотрен вопрос о проблемной трассе.

Напомним, месяцем ранее на дороге Уфа-Бирск-Янаул произошло ДТП с участием легкового авто и рейсового автобуса, в салоне которого находилось 28 пассажиров. Тогда в результате инцидента пострадало трое человек.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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