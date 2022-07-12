Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов назвал самую опасную дорогу в республике

Как сообщил глава ведомства, смертельные ДТП случаются на этой дороге постоянно. Так, согласно данным, озвученным Севастьяновым, только в этом году здесь погибло 15 человек. Всего же в период с 2017 по 2021 «опасная дорога» унесла жизни 91 человека.