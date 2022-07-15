Мэр города Башкирии предложил работу юному вандалу, разрисовавшему киоск

По словам сити-менеджера, молодой человек ранее оставил учёбу в колледже и сейчас ищет себя в музыке и стрит-арте. В свою очередь, Иванюта отметил, что в компанию, где он предложил подростку вакансию, нужны сотрудники, которые занимаются покраской.