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Мэр города Башкирии предложил работу юному вандалу, разрисовавшему киоск

15 июля 11:28
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Своё предложение о трудоустройстве в местной компании 17-летнему подростку, в отношении которого ранее составили протокол о порче имущества, мэр Андрей Иванюта опубликовал в соцсетях

Мэр города Белорецка опубликовал в соцсетях предложение о приёме на работу в компанию по благоустройству дворов 17-летнему парню, в отношении которого ранее составили протокол о порче имущества. Юный белоречанин несколькими неделями ранее разрисовал жалюзи в одном из местных киосков.

По словам сити-менеджера, молодой человек ранее оставил учёбу в колледже и сейчас ищет себя в музыке и стрит-арте. В свою очередь, Иванюта отметил, что в компанию, где он предложил подростку вакансию, нужны сотрудники, которые занимаются покраской.

Мэр также отметил, что для молодого человека это могло бы стать возможностью заработать деньги и не слоняться по городу, причиняя ущерб муниципальной собственности.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
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