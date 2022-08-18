Оргкомитет празднования Дня республики подробно раскрыл торжественную программу в Уфе

Праздничные мероприятия разумеется пройдут не только на Советской площади, но и на всех знаковых площадках города. Это парки «Кашкадан» и «Первомайский» и площадь перед Русдрамтеатром на Горсовете. На всех вышеуказанных площадках гости смогут в прямом эфире наблюдать за происходящим на Советской площади, а именно концерта и лазерного шоу. А вот праздничный салют состоится на площади перед Горсоветом в 22 часа.