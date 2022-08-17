День республики в Башкирии будет праздноваться в условиях коронавирусных ограничений

Однако одним из важнейших замечаний в документе является то. что что все торжественные мероприятия должны проводиться с учетом антиковидных ограничений и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Оргкомитет же праздничной подготовки возглавит Максим Забелин, который за годы пандемии, в которые он возглавлял минздрав Башкирии, узнал все о данных ограничениях и о соблюдение санэпид требований.