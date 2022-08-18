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На дорогах Башкирии пройдут массовые проверки водителей

18 августа 08:11
Фото: 1MI
Особое внимание в рамках профилактических мероприятий будет уделено пассажироперевозчикам, сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов

Массовые проверки среди водителей пройдут сегодня на 26 км автодороги Уфа-Оренбург. Об этом сообщает глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Сообщается, что проверки, участие в которых примут сотрудники батальона ДПС ГИБДД республики и Ространснадзора, будут направлены на профилактику дорожно-транспортных инцидентов с пассажирским транспортом, которому в рамках мероприятий будет уделено особое внимание.

Отметим, что ранее стало известно о внедрении новой функции в камеры фотовидеофиксации на автодорогах республики. Так, теперь камеры смогут фиксировать случаи нахождения в салоне автомобиля непристёгнутых водителя и пассажиров, а также случаи, телефонных разговоров во время езды. Особое внимание было уделено установке фотовидеофиксирующего оборудования на дороге Уфа-Бирск-Янал.

Так, ранее были озвучены данные о количестве смертельных инцидентов на трассе. Только в 2022 году на трассе в различных инцидентах погибло 15 человек. Всего же с 2017 года ДТП здесь унесли жизни 91 человека. Сообщается, что в настоящее время на печально известной автодороге функционируют 20 камер фотовидеонаблюдения.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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