В соцсетях появилось видео незаконного проникновения куницы в магазин трав в Уфе

В итоге символ Уфы и пушной зверек видимо пришел к выводу, что травы в лесу ему нравятся больше или же попросту не справился с целлофановой упаковкой и не смог по достоинству оценить качество продукта в «Травах Башкирии». Ретировалась куница из магазина без покупок.