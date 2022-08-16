«Это нереально»: Вице-мэр Уфы о круглосуточной охране ОКН после гибели бездомного

Ведущие и гость обсуждали сложность изоляции ОКН от незваных гостей, вспоминая такие варианты как завешивание домов сетками и намекая на то, что пожар в историческом здании устроил как раз такие незваный гость, который либо пытался готовить себе еду, либо согреться. Также уточнялось и то, что дома по улице стоят заколоченными, но видимо это не стало препятствием для мужчины. Вопрос о доступности ОКН для незваных гостей Ганиев назвал сложной задачей и призвал местных жителей наблюдать за домами и сообщать в органы о проникновениях в расселенные ОКН.