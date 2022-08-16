Дефицит контейнеров грозит новой волной роста цен на все товары

Подчеркивается, что сейчас основной канал импорта идет из Китая, причем все группы товаров завозятся в контейнерах — это просто и удобно. Но тут тоже есть свой нюанс: эти ящики после наложения санкций попросту увозят из России и не возвращают, поскольку Россия большинство из них не контролирует — примерно треть контейнерного парка в России принадлежит отечественным собственникам. А дефицит контейнеров напрямую влияет на тарифы грузоперевозок.