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Дефицит контейнеров грозит новой волной роста цен на все товары

16 августа 14:03
Фото: 1MI
Пока россияне оставляют все большую часть зарплаты в магазинах, оплачивая привычные продукты, Росстат фиксирует рекордное падение цен. Эксперты прогнозируют усугубление проблемы, поскольку ситуация с логистикой не выравнивается.

Эксперты прогнозируют, что проблемы с логистикой грозят новой волной роста цен. В частности, они напоминают, что в 2021 году около 75% непродовольственных товаров были импортными, при полном перестраивании системы импорта оставшийся российский товар будет расти и расти в цене.

Подчеркивается, что сейчас основной канал импорта идет из Китая, причем все группы товаров завозятся в контейнерах — это просто и удобно. Но тут тоже есть свой нюанс: эти ящики после наложения санкций попросту увозят из России и не возвращают, поскольку Россия большинство из них не контролирует — примерно треть контейнерного парка в России принадлежит отечественным собственникам. А дефицит контейнеров напрямую влияет на тарифы грузоперевозок.

Эксперты подчеркивают, что стоимость логистики будут обязательно закладывать в себестоимость товаров, что неминуемо повлечет за собой рост цен. При этом альтернативные способы доставки не будут дешевле или быстрее.

Ряд экспертов считает, что пока волноваться не стоит — есть множество других поводов. Причина, в частности, в том, что стоимость контейнерных перевозок составляет лишь малую часть в стоимости товара, а цены могут вырасти только из-за дефицита самих товаров. Впрочем, в случае подтверждения самых пессимистичных прогнозов потребители окажутся в проигрыше, как обычно.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Новости#Андрей Королев#Экономика
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