МВД по Башкирии: убийца Дины Махияновой состоял на учете как «семейный дебошир»

В пресс-релизе правоохранители уточнили, что женщина и её родственники обращались в полицию с заявлениями о том, что бывший муж разбил окна, не отпускает её из дому, забирает телефон и в дальнейшем сломал его, скандалит, а также преследует и угрожает расправой.