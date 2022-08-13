Около 20% экспортеров Башкирии использует информационную платформу «Мой экспорт»

Информационная система «Мой экспорт» предоставляет предприятиям онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. В настоящее время на портале действует 31 сервис. Данные инструменты помогают в решении задач на всех этапах экспортной деятельности. Экспортеры могут не только подобрать наиболее перспективный рынок для своих товаров, но и в предложенном рейтинге стран выбрать потенциальных партнеров, а также получить их контактные данные для обсуждения перспектив сотрудничества.