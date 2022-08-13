Около 20% экспортеров Башкирии использует информационную платформу «Мой экспорт»

Более 180 предприятий-экспортеров РБ начали использовать информационную систему «Мой экспорт», разработанную Российским экспортным центром (РЭЦ) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
— Башкортостан в 2020 году стал пилотным регионом по внедрению платформы. Компании-экспортеры могут получать полную информацию о федеральных мерах поддержки в формате «одного окна». Работа республики в развитии экспортной деятельности высоко оценена на федеральном уровне, — прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.
Глава ведомства добавила, что по итогам семи месяцев регион вошел в ТОП-3 субъектов по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0, направленного на создание благоприятных условий для ведения внешнеэкономической деятельности. Кроме того, центр поддержки экспорта РБ начал предоставление новой услуги по софинансированию до 80% расходов при транспортировке продукции на этапе заключения договора по доставке, в ближайшее время регион ожидает финансирование по линии Министерства на выдачу субсидии до 90% фактически понесенных затрат при транспортировке товаров.
Информационная система «Мой экспорт» предоставляет предприятиям онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. В настоящее время на портале действует 31 сервис. Данные инструменты помогают в решении задач на всех этапах экспортной деятельности. Экспортеры могут не только подобрать наиболее перспективный рынок для своих товаров, но и в предложенном рейтинге стран выбрать потенциальных партнеров, а также получить их контактные данные для обсуждения перспектив сотрудничества.
— Платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, которые сопровождают выход компаний на экспорт. Одна из целей этой платформы — изменить отношения экспортера с государством и всеми ведомствами для создания более простого и удобного взаимодействия в формате 24/7 и 365 дней в году, — сообщил Управляющий директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта и партнерской политике РЭЦ Евгений Подшивалов.
На платформе доступны 9 направлений поддержки МСП: инструкции по прохождению процедуры регистрации в качестве партнера, в том числе по работе с сервисом «Профессионалы экспорта», использованию сервисов «Аудит интернет-магазина или аккаунта экспортера», «Маркетинг, реклама и продвижение магазина экспортера», формированию заявок по организации переговоров, по поиску покупателей, по получению консультаций по логистике и организации перевозок.