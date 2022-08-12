«Здесь рыбы нет»: Власти Уфы передумали выпускать рыбу в Кашкадан из-за купальщиков

Рыбу в Кашкадане ждут не только рыбаки. Еще в июне грядущим зарыблением водоема власти готовились улучшать экосистему водоема поселением туда рыб. Однако то было в июне, а сейчас на озере вроде как и нет тины, во всяком случае на нее больше не жалуются многочисленные купальщики, но и рыбы судя по всему не предвидится.