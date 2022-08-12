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«Здесь рыбы нет»: Власти Уфы передумали выпускать рыбу в Кашкадан из-за купальщиков

12 августа 04:51
Фото: Mkset.ru
Заявление об этом с официальной страницы мэрии появилось в соцсетях, однако в дирекции «Уфапарка» однозначного ответа на вопрос Mkset не дали.

Рыбу в Кашкадане ждут не только рыбаки. Еще в июне грядущим зарыблением водоема власти готовились улучшать экосистему водоема поселением туда рыб. Однако то было в июне, а сейчас на озере вроде как и нет тины, во всяком случае на нее больше не жалуются многочисленные купальщики, но и рыбы судя по всему не предвидится.

Первым узнал об этом обычный уфимец и судя по всему любитель рыбной ловли Вячеслав Григорьев. Волнующий его вопрос — «в Кашкадан рыбу когда запустят» — получил ответ от представителя отдела социальных коммуникаций мэрии Уфы.

По Водному кодексу зарыблять озеро, предназначенное для купания, нельзя.Алина Бикбулатова отдел социальных коммуникаций администрации города Уфы

В мэрии же в конце июня нынешнего года после технического открытия парка сообщали, что «в перспективе запланировано зарыбление озера, что в свою очередь улучшит экосистему водоема».

Не успокоившись глядя на данное противоречие Mkset обратился к директору МУП «Уфапарк», где также не получил никакой конкретики, в ответ на прямой вопрос «будет ли рыба в Кашкадане» корреспондент получил витиеватый ответ — «еще ничего не решили» и «специалисты смотрят».

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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