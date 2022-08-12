Вызов реанимации к подросткам, найденным без сознания в Уфе, попал на видео

Сообщается, что пятеро подростков были госпитализированы в Уфе с признаками отравления неизвестным веществом, а также интоксикацией спирта сегодня. По данным СК по Башкирии, пятеро подростков в возрасте 14-15 лет в Октябрьском районе Уфы употребили лекарственный препарат в немедицинских целях.