Стали известны подробности отравления пятерых подростков в Уфе

Как сообщает пресс-службу СК Башкирии, школьники в период с 11 по 12 августа собрались в квартире родственников одной из девочек. Далее, они в немедицинских целях употребляли лекарственный препарат и в результате почувствовали ухудшение здоровья. Обнаружила подростков утром 12 августа хозяйка квартиры и обратилась за помощью.