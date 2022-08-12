РЭО: На Урале построят 9 объектов обращения с ТКО на основе концессий

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что девять концессионных соглашений на постройку объектов мощностью примерно 2,1 миллиона тонн с общим объемом финансирования более 30 миллиардов рублей в настоящее время подписаны в четырех из шести регионах Уральского федерального округа. Речь идет о более 60% от всей инфраструктуры, которую нужно создать в округе до конца текущего десятилетия. Всего на Урале появятся мощности для обработки более трех миллионов тонн (с отбором вторичных материальных ресурсов более 15% в год) и для утилизации порядка 1,2 миллиона тонн твердых коммунальных отходов. Общий объем финансирования, которое необходимо для возведения перспективных объектов в округе, может достичь 50 миллиардов рублей.