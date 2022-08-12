«Единая Россия»: Началась эвакуация из ЛДНР детей с неврологическими патологиями

«В марте вместе с гуманитарным конвоем в ЛНР из Башкортостана отправились мобильная поликлиника РКБ им. Куватова, медицинский модуль кардиоцентра, стоматологический модуль. Более 60 наших медицинских работников помогали местным врачам в проведении диспансеризации населения. Также с начала марта в качестве добровольцев в ДНР и ЛНР поехали свыше 20 медработников республики, которые оказывали помощь бойцам и простым жителям, в том числе реанимационную, - прокомментировала депутат Государственной думы от Республики Башкортостан, член фракции «Единая Россия» Римма Утяшева. – На сегодня в Башкортостане действуют 5 пунктов временного размещения переселенцев: в Уфе, Стерлитамаке, Туймазах и Салавате. Добавлю, что при ситуационном центре РБ создан чат «Беженцы Донбасса», куда передаются все заявки вынужденных переселенцев, поступающие по телефону, и их берут в работу представители министерств и ведомств, Правительства Республики. «Поезда здоровья» – это уникальный проект главы Республики Башкортостан. С апреля по октябрь по нашему региону курсируют мобильные пункты. Жителей Башкирии принимают разнопрофильные врачи. Таким проектом мы можем гордиться».