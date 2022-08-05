Школа в Уфе потребовала от учеников носить знаки отличия для каждого класса

В итоге, как сообщила мама маленькой Эвелины, девочкам было решено прикупить бантики одного цвета, а мальчикам повезло меньше, для них, кроме галстуков, вариантов не нашлось. Но тут у нашей собеседницы возник справедливый вопрос о целесообразности данной инициативы. Родительница считает, что если их класс приобретет условные серо-буро-малиновые банты для девочек, а какая-то девочка из параллели наденет такой же бант, то «весь имидж и стиль школы и класса» насмарку? Да и потерять банты для младших школьников — не такая уж и сложная задача.