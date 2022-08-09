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В Уфе до конца 2023 года власти закроют проезд по еще одной улице

9 августа 04:01
Фото: мэрия Уфы
Перекроют участок улицы Армавирская, сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня, 9 августа, власти Уфы перекроют улицы Армавирскую на участке от улицы Зайнаб Биишевой до Пугачева. К слову, для местных жителей проезд будет доступен.

Подчеркивается, что ограничения связаны с масштабной реконструкцией улицы Пугачева, строительства улицы генерала Рыленко и дорожной развязки на перекрестке улицы Рыленко, Пугачева и Бородинской.

Напомним, что 26 июля участок улицы Пугачева был закрыт на двухлетнюю реконструкцию, в связи с этим в Кузнецовском затоне была построена объездная дорога.

Фото: мэрия Уфы

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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