В ходе спецоперации на Украине погиб военный с 22-летним стажем из Уфы

Стало известно о гибели 44-летнего уроженца Уфы Аскара Робортдинова в ходе спецоперации России на Украине. Известие об этом на своей странице в социальных сетях обнародовал глава Советского района Уфы Рустем Рахматуллин сегодня 9 августа.
Аскар Робортдинов выпускник уфимской средней школы № 27, после окончания которой связал с авиацией, а впоследствии со службой в Вооруженных силах РФ. На службу он поступил в 2000 году.
Рахматуллин выразил соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. На торжественной траурной церемонии прощания с Аскаром Робортдиновым также присутствовал и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.