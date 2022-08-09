Урожай башкирского меда собираются освятить в монастыре

Недалеко от столицы в Башкирии по пути на Павловское водохранилище стоит монастырь «Святые кустики», где можно найти не только духовную пищу, но и уникальные продукты питания, такие как монастырский мед. О том, что сейчас монахи в «Святых кустиках» занимаются сбором «жидкого золота» на своей странице в социальных сетях рассказал глава Благовещенского района Олег Голов.