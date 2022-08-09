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Урожай башкирского меда собираются освятить в монастыре

9 августа 11:05
Фото: Олег Голов страница vk.com
О монастырской пасеке и о скором освящении уникального продукта на своей странице в соцсетях рассказал глава Благовещенского района Башкирии Олег Голов 9 августа.

Недалеко от столицы в Башкирии по пути на Павловское водохранилище стоит монастырь «Святые кустики», где можно найти не только духовную пищу, но и уникальные продукты питания, такие как монастырский мед. О том, что сейчас монахи в «Святых кустиках» занимаются сбором «жидкого золота» на своей странице в социальных сетях рассказал глава Благовещенского района Олег Голов.

Голов в своих соцсетях поделился фотографиями монахов за работой и похвалил мед из монастыря, назвав его «исключительно вкусным».

Нашел, а точнее озвучил Олег Голов и причину исключительности вкуса меда: «Каждое дело здесь, несомненно, делается с душой и любовью. Это важно» — написал он на своей странице в соцсети.

Есть и конкретная информация о том, что освящать медовый урожай в монастыре будут уже в это воскресенье 14 августа.

Напомним, пчеловоды в нынешнем году всерьез опасаются за свой урожай и предупреждают о том, что меда в 2022 году может быть мало. Дело не только в погоде, о причинах Mkset рассказали пчеловоды, которые поделились не только своими чаяниями, но и полезной информацией.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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