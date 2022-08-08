«Будет мало»: сколько стоит мед в Башкирии в 2022 году и хватит ли его на всех

В этом году на сбор меда повлияли погодные условия. Первая половина лета выдалась холодной и дождливой, хорошая погода установилась только к середине июля. По словам пчеловодов, в этом году меда удалось собрать меньше, чем в прошлом. А за настоящим — придется поохотиться.
«Относительно прошлых лет меда не очень много. С липой в этом году не получилось, ее мало в меде, в основном разнотравье. Было тепло, травы хорошо цвели, и пчелки там мед собирали», — рассказал Егор (пасека его семьи находится в Белебеевском районе).
Поскольку сборы получились не очень большими, многие пасечники могут поднять цены на свою продукцию. Однако здесь оставят стоимость прежней — две тысячи рублей за трехлитровую банку. Неделю назад многие пчеловоды уже закончили первую качку меда, продукта достаточно на рынке, но разобраться, «правильный» ли это мед, могут только специалисты.
Аэлита Александрова, пасека которой расположена в Мелеузовском районе, рассказывает, что в Башкирии якобы липовый мед продавали в начале июля — липа тогда даже не цвела. И сейчас, по ее словам, можно найти мед за 1300 рублей — но он не настоящий. Ни один пчеловод вложивший столько труда в свою продукцию, не продаст ее так дешево.
«В этом году настоящего меда будет мало, а фальсификата — пруд пруди»,Аэлита Александрова
Впрочем, по ее словам, ненастоящего меда — того, который получают, скармливая пчелам сахарный сироп или разбавляя настоящий мед тем же сиропом, — всегда много.
Цена в 2400 — 2500 рублей за трехлитровку цветочного меда ей кажется адекватной. Кто-то, конечно, будет продавать мед подешевле, кто-то — дороже. Цена на липовый мед будет еще выше. Но не потому что он лучше или полезнее, а потому что более затратный, ведь пасеку нужно вывезти к липовым лесам, а это дополнительные расходы. Самый же полезный мед, по ее мнению — подсолнечниковый, который, как и гречишный, качают позже.
Отличить настоящий мед от фальсифицированного непрофессионал не сможет, нужен опытный лаборант с микроскопом. Сами пчеловоды отличают хороший продукт на вкус. Тем же, кто совершенно не разбирается в меде, она рекомендует найти «своего» производителя, которому можно доверять. И постараться побольше о нем узнать: например, заглянуть как-нибудь на пасеку без предупреждения и посмотреть, не стоят ли везде ульев баночки с сиропом. Даже материал медогонки имеет значение: допустимо использовать алюминиевые, оцинкованные и из нержавеющей стали. Первые уже не выпускаются, а последние — очень дорогие. Оцинкованные более бюджетные, но, поскольку мед — очень активная среда, он вступает в реакцию с цинком, образуя его оксид.
«Оксид цинка — это яд. Я такой мед отличаю на вкус, но человек, который в этом не разбирается, не заметит разницы. У некоторых людей оксид цинка вызывает аллергическую реакцию: начинается зуд, краснеют уши… У меня такой реакции нет, но вкус такого меда я знаю», — рассказывает она.
Тем, кто совершенно не разбирается в меде и покупает у незнакомого продавца, пчеловод советует покупать его в октябре, когда он уже закристаллизовался. Или и вовсе выбирать продукцию прошлого года: если мед хранится правильно, в прохладном темном месте, он не портится. После октября разбавленный продукт выдаст себя сам — расслоится.
Год для пчеловодов действительно был не совсем удачный, считает сопредседатель региональной общественной организации «Пчеловоды Башкирии» Иван Вавилов. Но меда хватит всем.
«Пчеловоды всегда жалуются сначала что нет меда, а потому не знают куда его девать. В большей части регионов погода нормализовалась ближе к июлю-августу. Поэтому мед, как и обычно, будет. Цена, конечно, возрастет. Сейчас идут бурные дебаты между пчеловодами, потому что очень сильно подорожали расходные материалы. Мне нравится больше всего цена на хорошую липу башкирскую от 3 до 3,5 тысячи рублей за трехлитровую банку. Цветочный мед — от 2 тысяч и выше», — сообщил он.
Он отмечает, что цены на мед в Башкирии не изменялись на протяжении последних пяти, а то и 10 лет: пчеловоды боялись резко поднимать стоимость продукта. Вот и сейчас для своих знакомых они, скорее всего, оставят прежние условия или лишь немного их пересмотрят, поскольку постоянными покупателями дорожат.
В сельской местности цены будут пониже — любители, которые не зарабатывают только на меде, будут продавать мед подешевле. Те, для кого пасека — основной источник дохода, будут держать цены выше.
«Гоняться за этикеткой» или сортом (липовым или каким-то другим) при выборе меда он не советует. Лучше всего пробовать продукцию и покупать то, что нравится лично вам.
«Вы же не будете покупать конфеты, которые вам не нравятся. Надо пробовать»,Иван Вавилов.