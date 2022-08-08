«Будет мало»: сколько стоит мед в Башкирии в 2022 году и хватит ли его на всех

Отличить настоящий мед от фальсифицированного непрофессионал не сможет, нужен опытный лаборант с микроскопом. Сами пчеловоды отличают хороший продукт на вкус. Тем же, кто совершенно не разбирается в меде, она рекомендует найти «своего» производителя, которому можно доверять. И постараться побольше о нем узнать: например, заглянуть как-нибудь на пасеку без предупреждения и посмотреть, не стоят ли везде ульев баночки с сиропом. Даже материал медогонки имеет значение: допустимо использовать алюминиевые, оцинкованные и из нержавеющей стали. Первые уже не выпускаются, а последние — очень дорогие. Оцинкованные более бюджетные, но, поскольку мед — очень активная среда, он вступает в реакцию с цинком, образуя его оксид.