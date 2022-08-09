Смотровая башня с круговым обзором за 150 млн рублей может появиться в Уфе

Сообщается, что амбициозный проект, который сами создатели называют «уникальным для России», заслужил одобрение участников совещания. Отмечается, что презентовавшая его компания «Пять звезд» из Екатеринбурга ранее занималась строительством масштабных аттракционов в разных российских городах. На их счету строительство колёс обозрения в Екатеринбурге, Уфе, Сочи и других.