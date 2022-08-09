Поправки к Закону «О рекламе» должны доработать к 13 августа 2022 года

Депутат Кирьянов отметил, что его позиция остается неизменной. Политик подчеркнул, что единый оператор не станет монополистом, поскольку все рекламные компании смогут принимать участие в торгах на установку рекламы, после чего эксплуатировать экраны. Единственное отличие — это то, что распределение рекламных площадей будет производиться исключительно через специальный «ресурс размещения информации». Доступ к нему для рекламщиков будет абсолютно бесплатным.