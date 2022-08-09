Онлайн распродажа IKEA в Уфе завершится 15 августа

Напомним, что магазины IKEA по всей России закрылись еще в марте после, тогда руководство компании сообщало, что работа магазинов будет приостановлена на три месяца. Однако спустя время компания IKEA приняла решение не возобновлять розничную продажу товаров для дома в России «в обозримом будущем».