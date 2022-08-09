Ляйсан Утяшева рассказала о секретном месте в Башкирии

Ляйсан Утяшева в своих социальных сетях продолжает делиться деталями отпуска в деревне Раевка в Башкирии. Накануне спортсменка рассказала о месте, которое много для значит еще с детства — это гора Сусак Тау. Так, Утяшева сообщила, что вместе с детьми они «одолели» гору Сусак Тау.