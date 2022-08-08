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Вице-спикер Курултая Башкирии объяснил, почему взял сдачу у бабушки на рынке

8 августа 09:49
Фото: скриншот видео со страницы Радия Хабирова
Рустем Ахмадинуров объяснил свою позицию в беседе с журналистом Mkset 8 августа.

Вице-спикер Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров рассказал Mkset, что на самом деле произошло на рынке в Нефтекамске, где Радий Хабиров и другие члены столичной делегации попали на рынок и проверили места для продажи урожая с огородов.

Рустем Ахмадинуров объяснил Mkset ситуацию тем, что в таком шумном месте как городской рынок неточно воспринял информацию и вес помидоров — по словам Ахмадинурова, он счел вес помидоров в 2 900 граммов за цену приобретенных Радием Хабировым товаров.

Прозвучала цифра 2 900, а брал Радий Фаритович не только помидоры. Сначала подумал, что должны 2 900 рублей, а я дал тысячу. Потом выяснилось, что 2 900 — это вес товара. Пока я пытался отсчитать еще денег, продавец уже протянула мне 500 рублей сдачи, которые я и забрал. Хотя я считаю, что возможно лучше было бы не брать сдачу, а взять на эти деньги еще помидоров, но я там был не один и коллеги уже ушли вперед.Рустем Ахмадинуров

В обычной жизни, как уточнил Рустем Ахмадинуров, он не берет мелкую сдачу у бабушек, которые торгуют своими товарами с грядки.

Ранее видео такого шоппинга глава Башкирии разместил на своей странице в соцсетях, и у внимательных зрителей возник ряд вопросов, но не к Радию Хабирову, а к Рустему Ахмадинурову, который расплачивался за покупку помидоров для главы Башкирии. Мнения жителей разделились, кто-то негодовал по поводу того, что брать сдачу у бабушек некрасиво, кто-то говорил, что раскидываться деньгами тоже нынче не пристало.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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