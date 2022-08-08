Вице-спикер Курултая Башкирии объяснил, почему взял сдачу у бабушки на рынке

Прозвучала цифра 2 900, а брал Радий Фаритович не только помидоры. Сначала подумал, что должны 2 900 рублей, а я дал тысячу. Потом выяснилось, что 2 900 — это вес товара. Пока я пытался отсчитать еще денег, продавец уже протянула мне 500 рублей сдачи, которые я и забрал. Хотя я считаю, что возможно лучше было бы не брать сдачу, а взять на эти деньги еще помидоров, но я там был не один и коллеги уже ушли вперед.Рустем Ахмадинуров