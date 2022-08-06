В Башкирии местная жительница покусала сотрудника ДПС

После нескольких просьб женщина начала нецензурно выражаться, а когда инспектор попытался открыть дверь через открытое окно, автоледи схватила его за руку и начала кусать. После того, как женщину усмирили и надели на нее наручники чтобы доставить в отдел, она объяснила свой поступок «природным инстинктом».