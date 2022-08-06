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В Башкирии местная жительница покусала сотрудника ДПС

6 августа 06:12
Фото: скрин видео Вести-Башкортостан
Сотруднику ДПС пришлось сделать укол от столбняка, а женщину по решению суда отправили под арест на трое суток.

В Уфимском районе 53-летняя автоледи покусала и обматерила госавтоинспектора. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. Известно, что сотрудник правоохранительных органов остановил автомобиль марки Daewoo Matiz и попросил у местной жительницы показать документы.

После нескольких просьб женщина начала нецензурно выражаться, а когда инспектор попытался открыть дверь через открытое окно, автоледи схватила его за руку и начала кусать. После того, как женщину усмирили и надели на нее наручники чтобы доставить в отдел, она объяснила свой поступок «природным инстинктом».

Как сообщают «Вести Башкортостан», сотруднику ДПС сделали укол от столбняка и прописали курс антибиотиков на неделю.

Известно, что на женщину был составлен протокол ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. По решению суда местную жительницу арестовали на трое суток. Также материалы проверки по факту применения насилия к полицейскому были переданы в Уфимский межрайонный следственный отдел.

Ранее в Уфе задержали попытавшегося скрыться от сотрудников ДПС пьяного водителя без прав.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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