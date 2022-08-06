mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперт РАН назвал курорт Соль-Илецк опасным для жизни

6 августа 05:53
Фото: 1MI
Доктор географических наук Вадим Петрищев рассказал о земных процессах на известном курорте, которые могут привести к опасным последствиям. Об этом он рассказал новостному порталу Урал56.Ру.

На известном курорте Соль-Илецк образовались карстовые процессы, которые развиваются непредсказуемым образом. Известно, что администрация туристического места перенесла открытие сезона и попросила собственников гостиниц отложить продажи путевок.

По словам доктора географических наук и члена русского географического общества Вадима Петрищева, все дело в речной сети, которая находится на территории месторождения соли. Реки Песчанка и Большая Елшанка являются виновниками карстовых процессов, в результате которых происходят обвалы. Также на это повлияло и снеготаяние — таловые воды имеют свойство проникать в солевые залежи и растворять их.

Самые опасное место на курорте — это пляж, который часто покрывается провалами и проседаниями. Также опасной может быть дорога до зоны отдыха — она часто покрывается трещинами, которые невозможно не заметить на асфальте.

Эксперт отмечает, что подобная ситуация произошла и в Солотвино в Закарпатье — там туристическая деятельность была остановлена еще в 2010 году, но сперва остановили добычу соли. В этом месте на данный момент находится огромный провал, в глубине которого находится вода.

Вадим Петрищев уверен — заниматься нужно чем-то одним: либо добывать соль, либо развивать туризм.

Ранее мы писали о том, что происходит на популярных солевых озерах спустя два месяца лета. Несмотря на проблемы с карстовыми провалами и поздним открытием сезона, курорт не становится менее популярным, а забронировать квартиру или отель в среднем можно менее чем за 1500 рублей в сутки.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44