Эксперт РАН назвал курорт Соль-Илецк опасным для жизни

Ранее мы писали о том, что происходит на популярных солевых озерах спустя два месяца лета. Несмотря на проблемы с карстовыми провалами и поздним открытием сезона, курорт не становится менее популярным, а забронировать квартиру или отель в среднем можно менее чем за 1500 рублей в сутки.