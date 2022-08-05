В Уфе снова перекрыли улицу Комсомольскую из-за капитального ремонта

По улице Комсомольской в Уфе вновь ограничено движение. На этот раз не из-за ее ремонта, который тянулся долгие три года и местами незначительно продолжается до сих пор. На этот раз два участка улицы Комсомольской будут перекрыты из-за капитального ремонта теплосетей «БашРТС».