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За год в Башкирии сильнее всего подорожали сыры, творог и детское питание

4 августа 12:20
Фото: Николай Русанов / 1MI
Данные статистики об изменениях цен за год публикует Башкортостанстат

В Башкирии за год сильнее всего подорожали овощные консервы для детского питания, свежие томаты и творог. Данные статистики публикует Башкортостанстат.

Так, по сравнению с августом прошлого года стоимость овощных консервов для детского питания выросла в среднем на + 5,7% — если в августе прошлого года их можно было приобрести в магазинах республики за 508,81 рубля, то в 2022 году уже за 632,19 рубля.

Томаты выросли в цене в среднем на +1,3% — 90,15 рубля за килограмм, в прошлом году их стоимость в среднем составляла 66,50 рубля. Аналогично в цене вырос и творог — 1,3%, что в пересчёте даёт 372,71 рубля против 317,31 рубля в прошлом году.

Отмечается также, что в этом году заметно снизились цена на отдельные категории овощей. В их числе свекла — 38,28 рубля за килограмм по сравнению с 60,97 в прошлом году, морковь — 48,61 по сравнению с прошлогодним 60,30 рубля.

Ранее сообщалось, что в Башкирии сильно выросли в цене мясные продукты. Так, за неделю цены на такие категории продуктов, как сосиски и сардельки выросли в среднем на 3%, составив в среднем 415,5 рубля за килограмм.

Также в июне этого года Mkset провел собственное расследование с целью выяснить, как изменились цены на продукты в Башкирии за несколько месяцев. Примечательно, что по сравнению с весной сильно снизились цены на продукты из «борщевого набора» и подорожали сладости.

#Новости#Азамат Нухов#Экономика
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