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Уголовное дело возбуждено после гибели матери и дочери из Туймазов в Уфе

4 августа 08:19
Фото: 1MI
Ход дела будет контролировать глава СК по Башкирии Денис Чернятьев, заявили в пресс-службе СК по Башкирии 4 августа.

Следком Башкирии сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство» из-за смерти мамы и дочери, которые сегодня утром произошли в Уфе по улице Нуреева. По официальной информации ведомства, утром под окнами многоэтажного дома было найдено тело матери, в квартире же было обнаружено тело ее дочери с ножевыми ранениями.

— По одной из версий, мать совершила убийство дочери, после чего свела счеты с жизнью –, сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте работает замглавы следственного управления Игорь Пашнин, и другие специалисты-правоохранители. Дело контролирует глава следкома Башкирии Денис Чернятьев.

По предварительным данным, семья приехала в Уфу на лечение от тяжелого заболевания.

Информированный источник Mkset рассказал, как жила погибшая семья, для чего она приехала в Уфу и как сняла дорогую квартиру на два дня.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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