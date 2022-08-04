«Опасности для жизни не было»: как в Уфе мать убила дочь, а после разбилась насмерть

Семья жила в частном доме в одной из деревень в Туймазинском районе, вместе с бабушкой и дедушкой. На учете в органах профилактики семья не состояла. Как добавил источник, мать девочки не работала, занимаясь ребенком. При этом материальное положение семьи было средним. При этом, судя по открытым данным, семья сняла на двое суток квартиру класса апартаменты-люкс, которая стоила от 4900 рублей в сутки и располагалась в элитном жилом комплексе в Уфе.