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Найденная мертвой под окнами дома в Уфе женщина могла убить дочь и покончить с собой

4 августа 08:16
Фото: Mkset.ru
Очередные подробности страшного происшествия сообщает телеграм-канал Mash-Batash 4 августа.

Как уже сообщал Mkset, сегодня около 9 часов утра в Уфе под окнами многоэтажки по улице Нуреева было обнаружено тело женщины. Позже в квартире была найдена дочь этой женщины с ножевыми ранениями. Mash-Batash сообщает, что семья приехала в Уфу из Туймазов на лечение тяжелого заболевания.

В доме по улице Нуреева квартиру мама с дочкой, по данным канала, снимали, а сегодняшним утром мать зарезала тяжелобольную дочь кухонным ножом, а следом свела счеты и со своей жизнью.

В пресс-службе Следкома по Башкирии сообщили, что комментарий по ситуации будет дан ведомством чуть позже.

Информированный источник Mkset рассказал, как жила погибшая семья, для чего она приехала в Уфу и как сняла дорогую квартиру на два дня.

Информированный источник Mkset рассказал, как жила погибшая семья, для чего она приехала в Уфу и как сняла дорогую квартиру на два дня.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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