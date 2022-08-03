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Велосипедные дорожки в одном из городов Башкирии окрасились в необычный цвет

3 августа 13:51
Фото: тг-канал Рустема Газизова
Как выглядят новые зеленые велодорожки в Стерлитамаке продемонстрировал мэр города Рустем Газизов 3 августа.

Во втором по величине городе Башкирии Стерлитамаке ввели весьма необычное новшество. Дорожки для велосипедистов покрасили в ядовито-зеленый цвет. Мэр города Рустем Газизов продемонстрировал новшество подписчикам своего телеграм-канала и сообщил, что в скором времени в городе станет на 5 километров велодорожек больше.

А пока этого не произошло имеющиеся в городе дорожки для велосипедистов решили выкрасить в яркий зеленый цвет, пока что сделано это на улице Коммунистической и на проспекте Октября. Однако это не значит, что на остальные велодорожки не хватит краски — Газизов уточнил, что город планирует нанести разметку и по другим центральным улицам Стерлитамака

Рустем Газизов поделился с аудиторией мнением о том, что «получается неплохо» и поинтересовался мнением горожан о нововведении.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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