В Уфе скончался многодетный житель Башкирии, пострадавший при взрыве в Урмане

Напомним, первая череда взрывов произошла в поселке Урман 11 лет назад и в прямом смысле гремела история с детонацией боеприпасов несколько дней подряд. Началось все тогда с детонации одного снаряда, все остальное сделала цепная реакция, причем с большими последствиями — они разлетались и повреждали строения. 9 лет спустя, 28 июля 2020 года в Урмане снова взрывались снаряды и тогда от детонации пострадали четверо рабочих.