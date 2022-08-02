Уфу признали одним из самых неблагополучных городов России

Уфа вместе с рядом других городов Приволжского федерального округа не вошла в ТОП-25 городов с населением более 250 тысяч человек по индексу качества жизни. В 2021 году в ТОП-15 этого списка входил Стерлитамак, однако в нынешнем году, он не вошел и в 25. А вот из соседнего Татарстана в ТОП-25 вошли сразу два города, Казань и Набережные Челны.