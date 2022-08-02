Уфу признали одним из самых неблагополучных городов России

Уфу признали одним из самых неблагополучных городов России
Уфу признали одним из самых неблагополучных городов России
Вчера, 08:58ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
К таким выводам пришли аналитики Финансового университета при правительстве РФ в исследовании качества жизни во втором квартале 2022 года, которое опубликовали 1 августа.

Уфа вместе с рядом других городов Приволжского федерального округа не вошла в ТОП-25 городов с населением более 250 тысяч человек по индексу качества жизни. В 2021 году в ТОП-15 этого списка входил Стерлитамак, однако в нынешнем году, он не вошел и в 25. А вот из соседнего Татарстана в ТОП-25 вошли сразу два города, Казань и Набережные Челны.

Рейтинг составляли на основе опросов населения. Особенно стоит подчеркнуть то, что данный рейтинг финуниверситета не просто называет позицию города в рейтинге, но и объясняет на основе чего аналитики пришли к таким выводам.

Итоговый балл уровня жизни у Уфы составил 61, у лидера рейтинга Москвы 80. Рейтинг обнажил и главные проблемы Уфы по мнению респондентов на основе мнения которого составляли рейтинг. Основные проблемы в порядке убывания значимости Уфы по данным исследования — состояние медицинского обслуживания, уровень жизни, качество экологической среды, доступность недвижимости и условия для ведения бизнеса.

Справедливости ради стоит отметить, что ряд городов ПФО также оказался наравне или ниже Уфы в данном рейтинге. Это города Саранск, Оренбург и Чебоксары. По мнению исследователей масса проблем населения приближается к критической.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы