В Уфе местные жители наткнулись на мину среди металлолома

Страшную находку уфимец обнаружил 23 мая среди металлолома в пункте его приема в Уфе. О потенциально опасном для жизни и здоровья предмете он сообщил в спецслужбы, которые и направили информацию группе разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Башкирии.
Находка оказалась миной, однако к счастью учебной. Как выяснилось и опасности она не представляла. Однако в ведомстве напомнили, что подобные находки могут быть и крайне опасны. В случае обнаружения предметов, которые внешне напоминают нечто взрывоопасное, например снаряд, мину или же гранату необходимо незамедлительно передать информацию о находке правоохранителям.