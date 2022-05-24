В Уфе местные жители наткнулись на мину среди металлолома

Находка оказалась миной, однако к счастью учебной. Как выяснилось и опасности она не представляла. Однако в ведомстве напомнили, что подобные находки могут быть и крайне опасны. В случае обнаружения предметов, которые внешне напоминают нечто взрывоопасное, например снаряд, мину или же гранату необходимо незамедлительно передать информацию о находке правоохранителям.