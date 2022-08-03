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Минстрой Башкирии согласовал проекты жилых застроек кварталов в уфимской Черниковке

3 августа 14:56
Фото: pravitelstvorb.ru/
Произошло согласование проектов в рамках комплексного развития территорий, сообщается на сайте правительства Башкирии 3 августа.

Сегодня, 3 августа стало известно, что министерство строительства и архитектуры Башкирии согласовали два проекта будущих жилых застроек в уфимской Черниковке на площади почти в 9 гектаров. На столь впечатляюще территории власти планируют 85 тысяч квадратных метров жилья и тысячу административных, то есть нежилых «квадратов». Реализовать оба проекта намерены в течении 7 лет.

Уточним о каких территориях в Черниковке идет речь — это участок ограниченный улицами Интернациональная, Нежинская, Маяковского, Победы и больницей № 13 и участок который формируется улицами Орджоникидзе, Уссурийская, Вологодская и Суворова. Причем реализовывать задуманное власти рассчитывают начать уже в следующем 2023 году.

И если с проектами застройки в Черниковке все уже решено, то еще один проект в центре Уфы, а именно в границах смежных кварталов ограниченных улицами Вокзальная, Ленина, Златоустовская, Цюрупы, Кировоградская и Белякова, власти еще рассматривают, то есть находится он пока что в подготовительной стадии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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