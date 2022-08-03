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Еще двое детей за последние сутки упали с большой высоты в Башкирии

3 августа 06:11
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Об инцидентах с участием несовершеннолетних сообщает республиканский Госкомитет по ЧС

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано два случая падения детей с высоты — обоим пострадавшим медики оказали помощь. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Сообщается, что в селе Старый Курдым Татышлинского района республики произошло падение четырёхлетнего ребёнка с трехметровой высоты. Второй инцидент, где с крыши бани упал мальчик, случился в городе Салават.

Отметим, что ранее в Башкирии уже неоднократно регистрировались случаи падения несовершеннолетних с высоты, в том числе с летальным исходом. Так, в апреле этого года из окна жилого дома по улице Парковая в Уфе выпала двухлетняя девочка. В июне этого года данные статистики сообщали об уже трёх несчастных случаях.

Ранее Mkset рассказывал о том, какие штрафные санкции предусмотрены для родителей, чьи дети по тем или иным причинам упали с высоты. Отметим, что за невнимательность родителям могут быть предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

#Новости#Азамат Нухов#Происшествия
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