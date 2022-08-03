Эксперты выяснили, сколько нужно копить семье из Уфы на покупку квартиры

Так, в период с 2020 по 2022 года в Уфе средняя заработная плата выросла на 4,2% — до 52 тысяч рублей. Между тем, средняя стоимость квадратного мера за аналогичный период выросла на 36%, а именно с 72,6 тысячи до 98,7 тысячи рублей.
Согласно данным показателям, на покупку квартиры среднестатистической семье из двух работающих человек придется копить 4,3 года при условии, что не будет расходов на повседневные нужды.
Ранее мы сообщали, что Уфа заняла третье место среди городов-миллионников по росту цен на новостройки. В частности, с начала 2022 года стоимость квартир на первичном рынке выросла на 22,6% — с 4,94 миллиона рублей до 6,05 миллиона рублей.