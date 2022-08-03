Депутаты Курултая в отпуске приняли кандидатуру Алана Марзаева на пост вице-премьера

Тем временем Алан Марзаев за годы работы в Башкирии уже успел прославиться горячим нравом. Так зимой, в разгаре "снежных проблем" в СМИ появилась запись, где человек с голосом напоминающим голос Марзаева давал матом указания подчиненным о том как и что надо убирать в первую очередь и что будет с теми, кто данные директивы проигнорирует. Позже Марзаев в одном из интервью признался в том, что на той аудиозаписи действительно был записан его голос и объяснил почему он столь эмоционален в работе.