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В Уфе заявили о снижении коллективного иммунитета к COVID-19

2 августа 07:24
Фото: 1MI
Об эпидемиологической ситуации в Уфе рассказала замруководителя регионального Роспотребнадзора Галина Пермина на оперативке в мэрии Уфы 2 августа.

Доклад об эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекции в Уфе Галина пермина начала с уточнения о том, что заболеваемость инфекцией растет по всей России. Так в Уфе прирост за последние сутки составил 54 случая.

Не обошлось и без информации об иммунизации населения от коронавируса. На сегодня в Уфе вакцинирован 91% граждан, которым показана вакцинация, то есть взрослого населения. 24% из них уже ревакцинировались. Однако этого недостаточно.

Коллективный иммунитет еженедельно снижается. Сегодня он составляет 15,7. У нас есть месяц август когда мы можем ревакцинироваться, защитив себя и своих близких от подъема заболеваемости.Галина Пермина

Выслушав доклад Галины Перминой мэр Уфы Ратмир Мавлиев озвучил два «рецепта» от коронавируса, это ограничения (масочный режим) и вакцинация. Сам он выступил за вакцинацию.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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