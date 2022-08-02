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В Башкирии в столкновении трех попутных грузовых фур на трассе погиб один водитель

2 августа 12:07
Фото: ГИБДД по Башкирии
Трагедия произошла в Иглинском районе на участке трассы, соединяющей Самару и Челябинск, сообщил глава ГИБДД по Башкирии 2 августа.

В Башкирии произошло очередное массовое ДТП, в котором столкнулись сразу три грузовых фуры. Произошло это сегодня, 2 августа во время обеда, около 14 часов дня. На 1542 километре трассы Челябинск-Самара, пролегающей в Иглинском районе Башкирии.

К сожалению в результате столкновения двух фур MAN и одной Scania погиб водитель одного из MANов. Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. На месте аварии работают компетентные ведомства, они же и устанавливают обстоятельства инцидента.

Напомним, июль нынешнего года стал одним из страшнейших месяцев последних лет по количеству смертей на дорогах в Башкирии. Все инциденты сейчас изучаются досконально изучаются властями для того, чтобы не допустить их повторения и прекратить гибель людей. Также сегодня 2 августа на оперативке в мэрии ярко высказался о резонансной аварии в Уфе в которой погибла 39-летняя женщина с сыном и напомнил водителям, которые позволяют себе отвлекаться от руля, что дорога не прощает ошибок.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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