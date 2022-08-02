В Башкирии в столкновении трех попутных грузовых фур на трассе погиб один водитель

В Башкирии произошло очередное массовое ДТП, в котором столкнулись сразу три грузовых фуры. Произошло это сегодня, 2 августа во время обеда, около 14 часов дня. На 1542 километре трассы Челябинск-Самара, пролегающей в Иглинском районе Башкирии.
К сожалению в результате столкновения двух фур MAN и одной Scania погиб водитель одного из MANов. Мужчина скончался до приезда бригады скорой помощи. На месте аварии работают компетентные ведомства, они же и устанавливают обстоятельства инцидента.
Напомним, июль нынешнего года стал одним из страшнейших месяцев последних лет по количеству смертей на дорогах в Башкирии. Все инциденты сейчас изучаются досконально изучаются властями для того, чтобы не допустить их повторения и прекратить гибель людей. Также сегодня 2 августа на оперативке в мэрии ярко высказался о резонансной аварии в Уфе в которой погибла 39-летняя женщина с сыном и напомнил водителям, которые позволяют себе отвлекаться от руля, что дорога не прощает ошибок.