В Башкирии в столкновении трех попутных грузовых фур на трассе погиб один водитель

Напомним, июль нынешнего года стал одним из страшнейших месяцев последних лет по количеству смертей на дорогах в Башкирии. Все инциденты сейчас изучаются досконально изучаются властями для того, чтобы не допустить их повторения и прекратить гибель людей. Также сегодня 2 августа на оперативке в мэрии ярко высказался о резонансной аварии в Уфе в которой погибла 39-летняя женщина с сыном и напомнил водителям, которые позволяют себе отвлекаться от руля, что дорога не прощает ошибок.